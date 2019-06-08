Поцеловала телевизор: как жена Коноплянки радовалась дублю мужа в ворота сборной Сербии (видео)

Виктория Коноплянка эмоционально отреагировала на успех сборной Украины и голы своего супруга.

В сети появилось видео, как супруга Евгения Коноплянки Виктория поддерживала своего мужа во время матча отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.

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Видео Виктория Коноплянка опубликовала в Instagram-stories.

Жена украинского футболиста эмоционально наблюдала за игрой у экрана телевизора и радовалась голам мужа, который в этой встрече сделал дубль.

После одного из голов Виктория подошла к телевизору и поцеловала изображение Коноплянки на экране.

Напомним, сборная Украины во Львове разгромила сборную Сербии со счетом 5:0.

УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины Александр Зинченко после матча в прямом эфире поцеловал журналистку.