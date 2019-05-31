Шевченко, Шовковский и Ротань поспорили, кто из них точнее (видео)

Национальная сборная Украины продолжает сбор под Харьковом накануне матчей отбора Евро-2020.

Тренеры сборной Украины Андрей Шевченко, Александр Шовковский и Руслан Ротань на одной из тренировок посоревновались в меткости. Задачей было попасть в маленькие ворота с дальнего расстояния по воздуху.

Об этом сообщает Youtube-канал Footboom.

Как сообщает пресс-служба национальной команды страны, в четверг тренировочный лагерь "сине-желтых" под Харьковом оставили игроки молодежной сборной (U-21) вместе с наставником Русланом Ротанем.

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Под руководством Андрея Шевченко остаются 10 игроков, которые сегодня вечером проведут тренировку на стадионе «Солнечный». В субботу, в первой половине дня, состав дополнят остальные вызванные на сбор футболисты: 18 игроков украинской Премьер-лиги, чьи клубы вчера завершили чемпионат УПЛ, Артем Кравец и Эдуард Соболь, получившие несколько дней для отдыха после заключительных игр сезона в Турции и Чехии соответственно, и голкипер Андрей Лунин, который прибудет из расположения сборной Украины (U-20).

Напомним, ранее тренер "сине-желтых", легендарный голкипер Александр Шовковский показал историю своих шрамов.