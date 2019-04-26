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Вратарь Динамо Бойко поделился совместным фото с Владимиром Кличко

17:20, 26 апреля 2019
Футбол
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Денис Бойко / REUTERS

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко поделился в своем Instagram фотографией с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко, сделанной сразу после матча с «Шахтером».

Напомним, на 94-й минуте матча 35-го тура УПЛ «Динамо» - «Шахтера» в ворота "бело-синих" был назначен 11-метровый, но Денис Бойко отбил удар Жуниора Мораеса, став героем матча.

⚽️🥊 #nopasaran

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В следующем туре 28 апреля «Динамо» проведет выездной поединок с ФК «Львов».

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Теги: #Динамо Киев#Владимир Кличко#Денис Бойкопогода в Киеве