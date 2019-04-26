Вратарь Динамо Бойко поделился совместным фото с Владимиром Кличко

Снимок был сделан сразу после матча с "Шахтером", в котором Денис показал себя с наилучшей стороны.

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