Молодежная сборная Украины передаст призовые от победы в Antalya Cup детскому центру

13:49, 27 марта 2019
Футбол
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Молодіжна збірна України з футболу / ffu.ua

Об этом на персональной странице в Facebook рассказал сотрудник Федерации футбола Украины Кирилл Кучер. 

"Победа в Antalya Cup. Поздравляю с первым успехом новой молодёжной сборной! Призовой фонд, в размере 3000€ ребята решили передать запорожскому центру социально-психологической реабилитации детей, над которым с сентября 2018 молодёжная сборная Украины взяла шефство", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне молодежная сборная Украины одержала победу на турнире в Турции. Это первая победа команды в престижном турнире под руководством нового тренера Руслана Ротаня.

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Теги: #футбол#молодежная сборная Украины по футболу#Руслан Ротань