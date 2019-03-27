Молодежная сборная Украины передаст призовые от победы в Antalya Cup детскому центру

День пойдут запорожскому центру социально-психологической реабилитации детей.

Молодежная сборная Украины по футболу передаст призовые деньги за победу на турнире в Анталии на благотворительность.

Об этом на персональной странице в Facebook рассказал сотрудник Федерации футбола Украины Кирилл Кучер.

"Победа в Antalya Cup. Поздравляю с первым успехом новой молодёжной сборной! Призовой фонд, в размере 3000€ ребята решили передать запорожскому центру социально-психологической реабилитации детей, над которым с сентября 2018 молодёжная сборная Украины взяла шефство", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне молодежная сборная Украины одержала победу на турнире в Турции. Это первая победа команды в престижном турнире под руководством нового тренера Руслана Ротаня.