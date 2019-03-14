В УЕФА отреагировали на жалобы Челси на качество газона на Олимпийском

В организации заявили, что проблемы с газоном, вопреки заявлениям представителей "Челси", не несут никакого риска для игроков.

УЕФА прокомментировал жалобы представителей "Челси" на качество газона киевского НСК "Олимпийский", где лондонский клуб сегодня встречается с "Динамо".

Вчера главный тренер "Синих" Маурицио Сарри назвал состояние поля катастрофическим и даже опасным, но главный футбольный орган Европы не разделяет его позицию.

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«Наблюдатели УЕФА поддерживают прямую связь с командой персонала НСК "Олимпийский" с начала сезона. Сейчас проблемы с газоном в Киеве носят, в основном, эстетический характер и не несут никакого риска», - приводит Sky Sports ответ УЕФА.

На жалобы англичан ответил и главный агроном "Олимпийского" Максим Стельмах, который заявил, что поле находится не в идеальном состоянии, но готово к проведению матча.

Ответная игра 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Челси" в Киеве состоится сегодня в 19:55.