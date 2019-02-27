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Гвардиола может задействовать Зинченко на новой позиции

13:16, 27 февраля 2019
Футбол
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Наставник "Ман Сити" Хосеп Гвардиола готов доверить украинцу Александру Зинченко новую позицию / REUTERS

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, кто может сыграть на позиции опорного полузащитника из-за травмы Фернандиньо.

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"Кто сможет заменить Фернандиньо? На этой позиции может сыграть Данило, мы можем использовать там Гюндогана. Я думаю, Александр Зинченко также может закрыть эту позицию. Мы найдем решение, которое, надеюсь, сработает", - цитирует Гвардиолу The Guardian. 

Стоит отметить, что Зинченко в нынешнем сезоне провел четыре матча в рамках английской Премьер-лиги, в которых отдал три результативные передачи.

Сегодня "Ман Сити" проведет домашнюю игру против "Вест Хэма" в рамках очередного тура АПЛ.

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Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити#Хосеп Гвардиола