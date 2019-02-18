Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Челси в Кубке Англии

Поединок в Лондоне завершился поражением "Синих" со счетом 0:2.

В Лондоне завершился поединок 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Челси» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира.

Счёт был открыт на 31-й минуте - отличился Андер Эррера, которому ассистировал Поль Погба. Перед самым свистком на перерыв преимущество манкунианцев увеличил Погба. В этом эпизоде результативной передачей отметился Маркус Рашфорд.

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"Челси" владел территориальным преимуществом во второй половине встречи, однако все усилия "Синих" завершились ничем. Это второе подряд поражение "Челси" на внутренней арене. 10 февраля "Синие" потерпели сокрушительное поражение от "Манчестер Сити" в Премьер-лиге со счетом 0:6.

«Манчестер Юнайтед» стал последним четвертьфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Суонси».