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Шахтер опубликовал видео всех голов Ракицкого за команду

17:43, 24 января 2019
Футбол
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Ракицкий забил за Шахтер 9 голов / shakhtar.com

Видео опубликовано на Shakhtar TV.

Ракицкий выступает за донецкую команду уже на протяжении почти 10 лет - с лета 2009-го года. 

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Теги: #ФК Шахтер#Ярослав Ракицкий