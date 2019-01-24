Шахтер опубликовал видео всех голов Ракицкого за команду

Игрок выступает за Шахтер почти 10 лет - с лета 2009-го года.

Официальный канал ФК Шахтер в You-Tube Shakhtar TV показал каждый гол Ярослава Ракицкого, забитый за донецкую команду. Видео опубликовано на Shakhtar TV. Ракицкий выступает за донецкую команду уже на протяжении почти 10 лет - с лета 2009-го года.

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