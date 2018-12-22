Реал разгромил Аль-Айн в финале клубного чемпионата мира

Игра завершилась со счетом 4:1.

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился финальній матч чемпионата мира по футболу среди клубных команд, в котором мадридский "Реал" играл против местного "Аль-Айна".

Игра завершилась со счетом 4:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Мадридская команда имела большое преимущество на протяжении всего матча. Игра на равных продолжалась лишь до 14-й минуты.

После этого мадридский "Королевский клуб" разыграл изящную комбинацию венцом которой стал шикарный удар Луки Модрича с дальней дистанции, из-за линии штрафной. Мяч влетел в дальний нижний угол ворот.

А после перерыва "Реал" активизировался и забил еще два гола. На 60-й минуте Маркос Льоренте удвоил преимущество своей команды, а на 79-й - Серхио Оамос после подачи углового замкунл головой мяч в сетку ворот - 3:0.

Хозяева поля ответили голом престижа лишь на 86-й минуте, когда Цукасо Сиатани удался точный удар в ворота Тибо Куртуа - 3:1.

Но уже в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, игрок Аль-Айна Надер срезал мяч в свои ворота после прострела Бензема - 4:1

Таким образом, Реал выиграл клубный чемпионат мира в 4-й раз в истории и в третий - подряд - начиная с 2016 года.