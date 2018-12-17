Футбольная ассоциация Англии назвала лучшего тренера 2018 года

Гарет Саутгейт впервые за 28 лет вывел сборную Англии в полуфинал чемпионата мира.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал лучшим тренером 2018 года в Англии. Об этом информирует пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

По руководством Гарета Саутгейта английская сборная впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира на мундиале в России. В полуфинальной битве англичане проиграли хорватам, а в поединке за бронзу уступили Бельгии. Однако и четвертое место на ЧМ-2018 было расценено на родине футбола как успех.

Кроме того, осенью сборная Англии выиграла группу Лиги наций в дивизионе А, выступая против команд Испании и Хорватии.

В отборочной группе на чемпионат Европы-2020 Англия сыграет с Чехией, Болгарией, Черногорией и Косово.