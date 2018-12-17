Футбольная ассоциация Англии назвала лучшего тренера 2018 года
11:26, 17 декабря 2018Футбол
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Гарет Саутгейт впервые за 28 лет вывел сборную Англии в полуфинал чемпионата мира.
Гарет Саутгейт / thefa.com
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал лучшим тренером 2018 года в Англии. Об этом информирует пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
По руководством Гарета Саутгейта английская сборная впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира на мундиале в России. В полуфинальной битве англичане проиграли хорватам, а в поединке за бронзу уступили Бельгии. Однако и четвертое место на ЧМ-2018 было расценено на родине футбола как успех.
Кроме того, осенью сборная Англии выиграла группу Лиги наций в дивизионе А, выступая против команд Испании и Хорватии.
В отборочной группе на чемпионат Европы-2020 Англия сыграет с Чехией, Болгарией, Черногорией и Косово.
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