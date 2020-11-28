Виктор Выхрист впервые не смог нокаутировать своего соперника.

Перспективный украинский боксер Виктор Выхрист, который выступает в супертяжелом весе, провел свой пятый бой на профессиональном уровне.

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Украинец принял участие в вечере бокса во французском Нанте, а его соперником был поляк Камил Соколовски (10-20-2, 4 КО).

Поединок состоял из шести раундов. Уже в третьем Выхрист смог отправить поляка на канвас, но до нокаута дело не дошло.

По итогам боя украинец победил единогласным решением судей - 60-53, 60-53, 60-53.

Видео боя опубликовал телеканал XSport.

Виктор Выхрист в профи: главное

В январе Выхрист решил отказаться от шансов поехать на Олимпиаду-2020 в составе сборной Украины и перешел в профессионалы.

Теперь серия Выхриста состоит из пяти побед. При этом впервые украинец не смог разобраться со своим соперником досрочно.

Выхрист выступает на профессиональном ринге под псевдонимом "Фауст".

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Автор: Данил Слесь