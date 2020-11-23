Украинские боксеры успешно выступили на молодежном чемпионате Европы, который проходил в Черногории.
Читайте также"Прежнего больше не увидим": украинский диетолог Лопеса спрогнозировал закат карьеры Ломаченко
Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
За награды боролись 175 спортсменов из 22 стран.
По итогу выступлений сборная Украины завоевала 15 медалей - 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.
Чемпионами Европы стали Никита Горбатенко (вес - до 91 кг), Илья Тогобицкий (до 75 кг) и Юрий Захареев (до 69 кг). Для захареева это уже вторая победа на ЧЕ.
Сборная Украины заняла второе место в медальном зачете.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Легендарный Мейвезер готовит возвращение: известны дата и место проведения боя
- Экс-чемпион мира Уайлдер заявил о желании провести бой с Усиком
- Усик - в топ-10: Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших европейских супертяжеловесов в истории
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram