Сборная Украины заняла второе место в медальном зачете.

Украинские боксеры успешно выступили на молодежном чемпионате Европы, который проходил в Черногории.

Читайте также"Прежнего больше не увидим": украинский диетолог Лопеса спрогнозировал закат карьеры Ломаченко

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

За награды боролись 175 спортсменов из 22 стран.

По итогу выступлений сборная Украины завоевала 15 медалей - 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.

Чемпионами Европы стали Никита Горбатенко (вес - до 91 кг), Илья Тогобицкий (до 75 кг) и Юрий Захареев (до 69 кг). Для захареева это уже вторая победа на ЧЕ.

Сборная Украины заняла второе место в медальном зачете.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь