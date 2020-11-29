Майк Тайсон и Рой Джонс-младший не определили победителя.

В ночь с 28 на 29 ноября по Киеву в Лос-Анджелесе состоялся поединок двух легенд бокса - экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона и экс-чемпиона в четырех весовых категориях Роя Джонса.

Поединок легенд, в котором на кону стояли специальные пояса WBC Frontline Battle Belt и WBC Black Lives Matter, прошел в формате восьми раундов и завершился вничью.

Бой судили экс-чемпионы мира Чэд Доусон, Винни Пациенца и Кристи Мартин. Все они увидели разный результаты. Так, Доусон отдал победу Тайсону (79:73), Пациенца - Джонсу (80:76), а Мартин увидела ничью (76:76).

Оба боксера остались недовольны этим решением.

"Я думаю, что победил, но я согласен и на ничью", - отметил Тайсон, а также заявил, что планирует продолжать выходить на ринг.

Майк Тайсон - Рой Джонс: главное

Поединок Тайсон - Джонс носил статус выставочного.

54-летний Тайсон в предыдущий раз выходил на ринг в 2005 году, а 51-летний Джонс - в 2018-м.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений. Джонс в 75 боях одержал 66 побед (47 - нокаутом) и проиграл 9 раз.

Ранее Майк Тайсон показал, как готовится к возвращению на ринг.

Гонорар Тайсона за бой составил 10 миллионов долларов, а Джонса - 3 миллиона. Часть вырученных денег пойдет на благотворительность.

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Автор: Антон Дударь