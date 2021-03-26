Знаменитый спортсмен выиграл "серебро" рейтинга, пропустив вперед лишь сына принцессы Дианы.

Две бывшие звезды спорта оказались в рейтинге самых сексуальных лысых мужчин планеты. На высоких позициях расположились экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон и легенда баскетбола Майкл Джордан.

Об этом сообщает The Sun.

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Основным критерием при создании списка был простой принцип: чем чаще люди на веб страницах упоминали фамилии известных людей с прилагательным "сексуальный" - тем большую позицию в рейтинге звезда занимала. Тайсон, собравший 8,8 млн упоминаний, вышел на второе место. Джордан из 5,3 миллиона упоминаний занял пятую строчку.

Пальму первенства среди лысых сексуальных мужчин с большим отрывом получил принц Уильям - 17,6 млн упоминаний. Президент России Владимир Путин (2,2 млн упоминаний) почти попал в топ-10, но остановился на 11-й позиции.

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Автор: Будрин Артем