Боксер считает, что использование психоделиков "может помочь создать более чуткое и справедливое общество".

Известный американский боксер Майк Тайсон признался, что в прошлом хотел покончить с собой, но все изменилось, когда он начал употреблять грибы и другие психоделические вещества.

О своем опыте боксер рассказал Reuters.

Тайсон уверен, что благодаря грибам он испытал духовный подъем и никогда еще не чувствовал себя лучше. По словам спортсмена, раньше он испытывал серьезные проблемы, вел настоящую борьбу с собой и хотел совершить самоубийство.

«Страшно даже говорить об этом. Подумать только, где я был тогда – на грани самоубийства – и где я сейчас. Чувак, похоже, что жизнь – это и есть трип?» - сказал Тайсон, назвав галлюциногенные вещества «удивительной медициной».

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«Если в одной комнате окажутся 10 человек, которые не любят друг друга, и им дать немного психоделиков, они начнут фотографироваться друг с другом. Если же поместить в комнату 10 человек, которые не любят друг друга, но дать им немного спиртного, они перестреляют друг друга».

За последние годы боксер основал бизнес по выращиванию каннабиса, записывает подкасты.

Медики предупреждают об опасности псилоцибиновых грибов, которые относят к галлюциногенным наркотическим веществам, так как их употребление может вызвать тревожные галлюцинации, панику и другие серьезные последствия.

Внимание! Данный материал не пропагандирует употребление и распространение наркотических веществ.

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Автор: Катерина Шварц