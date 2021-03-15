Менеджер Боб Арум, представляющий интересы украинского боксера, назвал фамилии потенциальных соперников Василия Ломаченко.

Об этом сообщает Vringe.com.

"Лома против Хейни? Это бой, который мы обязательно рассмотрим. У них был бы реально хороший поединок. Вообще есть много хороших вариантов для Ломы ... Лома, пожалуй, может сразиться с Райаном Гарсией. Или же, если он хочет спуститься в весе Оскар Вальдес - отличный бой для Ломы", - поделился мыслями Арум.