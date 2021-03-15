Менеджер Боб Арум, представляющий интересы украинского боксера, назвал фамилии потенциальных соперников Василия Ломаченко.
Об этом сообщает Vringe.com.
"Лома против Хейни? Это бой, который мы обязательно рассмотрим. У них был бы реально хороший поединок. Вообще есть много хороших вариантов для Ломы ... Лома, пожалуй, может сразиться с Райаном Гарсией. Или же, если он хочет спуститься в весе Оскар Вальдес - отличный бой для Ломы", - поделился мыслями Арум.
Напомним, что недавно Василий имел жаркую перепалку с Хейни в Twitter.
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Перспективы Василия Ломаченко: главное
- 17 октября 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.
- Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.
- Теофимо Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть и речи, а позже и вообще послал Ломаченко "на три буквы".
- Также стало известно, что Ломаченко не планирует менять весовую категорию, он останется в легком весе.
Украинский диетолог Александр Фока спрогнозировал неутешительный конец карьеры Ломаченко.
Боб Арум ранее заявил, что Ломаченко может встретиться с японцем Масаеши Накатани, а также называл других возможных соперников Ломаченко.
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