"Буду первым": Джошуа ждет боя с Усиком

Британец хочет встретиться с украинцем и считает его опасным соперником.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил о готовности провести бой с украинцем Александром Усиком.

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Британского боксера цитирует Sky Sports.

"Мы говорим о большом бизнесе. Я стремлюсь боксировать с лучшими. Всегда даю понять людям, что это и есть моя жизнь.

Усик - лучший тяжеловес за всю историю, я хочу драться с ним, ведь мы теперь в одном дивизионе. Люди говорят, что он не супертяж, но посмотрите, чего добился феноменальный Эвендер Холифилд", - отметил Джошуа.

Чемпион заявил, что готов встретиться с Усиком и проверить его возможности на ринге:

"Кто-то говорит, что Усик не сможет творить великие дела. Прежде чем мы сделаем выводы о его потенциале, Александр должен пройти через больших парней в дивизионе. Я буду первым, кто бросит ему вызов".

Следующий поединок Энтони Джошуа проведет в мае против болгарина Кубрата Пулева. Уже следующим соперником британца может стать Усик.

УНИАН ранее сообщал о том, что британский тяжеловес Фьюри совершил очередной выпад в адрес Усика.