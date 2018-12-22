Химик во второй раз в сезоне победил Одессу в баскетбольной Суперлиге

Матч в Одессе завершился со счетом 78:84.

В субботу Одесса принимала южненский "Химик" в рамках домашнего матча 9-го тура регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Химик лучше провел первую четверть и благодаря преимуществу под кольцом вышел в лидеры, сообщает официальный сайт турнира.

Одесситы имели преимущество на подборах, но позволяли сопернику слишком свободно чувствовать себя в чужой трехсекундной зоне, а в нападении выглядели не очень убедительно, держась за счет 10 очков Пустозвонова в стартовой десятиминутке.

Во второй части первой половины игры Одесса выровняла игру, но догнать соперника до большого перерыва не успела. Меткие трехочковые Прокопенко и Новикова помогли команде Олега Юшкина стабилизировать игру в нападении, но Химик продолжал раз за разом проводить результативные атаки через трехсекундную, набрав 26 очков из 48 в прешій половине именно через краску. Химик в обеих четвертях набрал 24 балла, но в вдругій пропустил уже 26, уйдя на большой перерыв лишь с 4 очков преимущества.

Ближайшее к гостям одесситы подобрались уже в заключительной четверти, когда отставание хозяев после точного трехочкового Прокопенко и данка Беликова сократилось до 1 очка. Однако очень своевременная зеркальный ответ от Химика в виде точного дальнего от Сидорова и данка Джонса вновь отвергла хозяев на расстояние 6 очков. Беликов и Вітолс набрали еще 4 очка подряд, однако догнать южненцев одесситы так и не сумели. Одесса была в роли догоняющего на протяжении почти всего матча и так не сумела дожать Химик, который во второй раз в сезоне победил географических соседей - 84:78.

У победителей по 17 очков набрали Сидоров и Джонс, а Эдвин к 15 очкам добавил 6 передач. У одесситов стоит отметить Пустозвонова с 16 очками и 6 подборами и Беликова, который набрал 13 баллов. Также удачно в игру вошел Прокопенко, который со скамейки принес своей команде 14 баллов.

Свои заключительные матчи в этом году команды проведут в четвертьфинале Кубка Украины: Одесса 25 декабря дома будет принимать Николаев, а Химик 26 числа на выезде проведет первый матч против Политехника. В Суперлиге Пари-Матч команды сыграют уже 11 января: Одесса на выезде будет противостоять Днепру, а "Химик" снова проведет выездной матч против харьковского Политехника.

Суперлига Пари-Матч. 9-й тур

Одесса, УСК Одесса

Одесса - Химик 78:84 (18:24, 26:24, 17:19, 17:17)

Одесса: Пустозвонов 16 + 6 подборов, Беликов 13 + 6 подборов + 3 блок-шота, Новиков 8, Вітолс 7 + 3 передачи - 8 потерь, Хелманіс 6 - старт, Прокопенко 14, Щепкин 8 + 4 передачи, Ткачук 4 + 3 передачи, Шеляков 2, Балабан 0, Скрипец 0

Химик: Джонс 17 + 8 подборов, Эдвин 15 + 6 передач + 4 подбора, Павлов 13 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Рябчук 5, Войналович 4 - старт, Сидоров 17 + 4 подбора - 4 потери, Марченко 7, Антипов 6, Ковалев 0