1+1 подчеркивает, что соблюдает действующее законодательство и, в частности, Закон Украины "О телевидении и радиовещании".

В ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка относительно несоблюдения тремя телеканалами, в том числе, телеканалом 1+1, обязательной доли государственного языка, телеканал заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. 1+1 соблюдает действующее законодательство и, в частности, Закон Украины «О телевидении и радиовещании».

Читайте такжеМинкульт поддерживает отсрочку штрафов за нарушение языкового законодательстваВнутренняя служба мониторинга 1+1 строго отслеживает соблюдение языковых квот. Приведенная в обращении уполномоченного цифра 70,9% относительно продолжительности передач и фильмов, выполненных на государственном языке, на телеканале 1+1 за период проведения мониторинга является недостоверной. В указанную неделю телеканал 1+1 вещал в пределах установленной квоты в 75%, а именно – 78,5% контента транслировалось на украинском языке.

Выполнение требований действующего Закона, особенно в условиях эпидемии коронавируса, когда затруднен съемочный процесс, а бюджеты перераспределены на соблюдение эпидемических норм, является непростой задачей. Однако телеканал ни разу не нарушил законодательство и обращается к уполномоченному по защите государственного языка с требованием обосновать приведенные цифры и опровергнуть свое заявление.

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Автор: Иван Бойко