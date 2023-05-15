Group DF категорически опровергает все обвинения, выдвинутые СБУ и БЭб против бизнесов, топ-менеджеров и акционера группы Дмитрия Фирташа. Серия обысков на предприятиях группы, уголовные дела, подозрения и безосновательные обвинения, о которых сообщили в СБУ, не имеют под собой юридической основы и являются частью коррупционного давления на бизнес группы.

Group DF считает, что страна, которая сегодня борется за европейские ценности на передовой, не может допустить того, чтобы скатиться в эпоху большевистского военного коммунизма и заниматься незаконной экспроприацией бизнеса.

Группа заявляет о безосновательности и несостоятельности выдвинутых обвинений, обнародованных сегодня в материалах СБУ. Адвокаты группы и акционера будут отстаивать интересы бизнесов, персонала и акционера в украинских и международных судах и докажут свою правоту.

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СПРАВКА. За период войны бизнесы Group DF понесли значительные потери, как и многие другие крупные предприятия в Украине. Несмотря на вынужденные остановки, перебои в работе, потерю активов и физические разрушения предприятий, группа помогала и продолжает помогать государству: за период полномасштабной войны прямая помощь украинцам, городам и ВСУ превысила 826,4 млн гривен.