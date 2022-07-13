Полицейский из Мариуполя переживал о своем питомце, в последние секунды своей жизни он боялся не за себя, а за животное.

Стало известно о невероятно трогательной истории о защитнике "Азовстали". Полицейский из Мариуполя перед смертью просил об одном: спасти его кота. Желание военного исполнилось.

Об этом сообщается на странице UkrARMY cats & dogs в Twitter.

Патрульный полицейский Даниил Сафонов с первых дней полномасштабного вторжения защищал город от рашистов. Весной этого года в интервью "Суспильному" он рассказывал, что переехал в Мариуполь из Донецка, в 2014 году. После этого Сафонов воевал, три года он защищал Украину в АТО. Затем он вернулся в Мариуполь и стал патрульным полицейским.

2 мая стало известно, что защитник "Азовстали" погиб, о его смерти все узнали не сразу. Тело полицейского смогли эвакуировать из Мариуполя лишь спустя полтора месяца. Теперь же стало известно, каким было последнее желание Сафонова.

Оказалось, перед смертью полицейский не боялся потерять свою жизнь. Он переживал о своем питомце. Сафонов просил, чтобы люди позаботились о его коте.

"Невероятная история. Перед смертью погибший в Мариуполе полицейский Даниил Сафонов попросил украинцев спасти его кота. И украинцы нашли и спасли его кота! Вчера украинцы вывезли кота Данилы на свободную территорию. Покойся с миром, мой друг, твой кот в безопасности!", - сообщили в UkrARMY cats & dogs.

Куда именно удалось эвакуировать кота - пока что не сообщается. Однако теперь точно известно, что последнее желание защитника Мариуполя исполнили: его кот в безопасном месте.

Ранее УНИАН уже сообщал, что 8-летний мальчик, писавший душераздирающий дневник в Мариуполе, сумел вырваться из оккупации

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