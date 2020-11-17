Конструкцию украшает 250 граммов чистого золота и более 3,5 тысячи черных и белых бриллиантов.

Израильская компания завершила работу над самой дорогой в мире защитной маской. Ее стоимость достигает 1,5 миллиона долларов.

Читайте такжеКак сшить медицинскую маску своими руками: простые способы (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Конструкцию, в которую можно вставить одноразовый респиратор, украшает 250 граммов чистого золота и более 3,5 тысячи черных и белых бриллиантов.

Имени заказчика производители не разглашают, однако известно, что это бизнесмен из Лос-Анджелеса. Он договорился о производстве самой дорогой в мире маски, чтобы поддержать израильскую компанию, где работает 1,5 сотни человек, во время пандемии.

Вам может быть интересно

В Израиле разработали многоразовую защитную маску, которая самоочищается от зарядки для телефона (фото)

"Содранная кожа": звезда "Один дома" напугал фанатов защитной маской (фото)

"Встроенная маска": какими будут тренды в новых реалиях моды

"Люди подходят ко мне сделать селфи": индиец сделал себе золотую маску от коронавируса (фото)

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская