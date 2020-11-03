Во всем мире сейчас пандемия коронавируса. И помимо того, что она влияет на все сферы жизнедеятельности, так еще и на высокую моду.
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В Париже начали создавать свитера со встроенной маской. И такая одежда вскоре станет очень практичной, передают style.fakty.ua.
Украинский дизайнер Ксения Шнайдер рассказала, что одежда со встроенной маской - это удобно. Также актуальны водолазки с высокой горловиной, которую при необходимости можно поднять к носу.
Также она добавила, что будет расти спрос на экологическую моду. Ведь сейчас это в тренде. Потребители будут чаще покупать вещи из органичного хлопка. По словам Шнайдер, такие вещи стоят дороже, но они полезнее для здоровья.
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