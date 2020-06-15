Зеленский ждет от депутатов быстрого принятия законопроекта о поддержке культуры и туризма

Президент отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению народными депутатами во втором чтении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 3377.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом говорится в письме главы государства, адресованном спикеру парламента.

Зеленский отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

Читайте такжеКабмин разрабатывает программу поддержки креативных индустрий – Шмыгаль

«Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и в работе которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой решения относительно упомянутого проекта закона Украина», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram