Освобожденные в Беларуси волонтеры прибыли в Украину (видео)

12 августа в Минске задержали волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, их обвинили в организации массовых беспорядков. 14 августа волонтеров освободили.

Освобожденные в Беларуси волонтеры организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев, задержанные в Минске 12 августа, уже прибыли в Украину.

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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

«Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику», - отметил министр.

Ситуация в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны. Во время задержаний и в СИЗО их жестоко били. 14 августа задержанных начали освобождать.

12 августа в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Реуцкого и Васильева, а также Оксану Алешину, которых обвинили в организации массовых беспорядков.

14 августа президент Владимир Зеленский заявил об их освобождении.

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Перевод: Виктория Токарева