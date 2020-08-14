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"Заплатит штраф": в МИД анонсировали освобождение одного из задержанных в Беларуси украинцев

06:19, 14 августа 2020
Общество
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В Беларуси задерживают участников протестов / REUTERS

Об этом рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире "Громадського радио". По его словам, соответствующая договоренность была достигнута обеими странами во время контактов на уровне дипломатов.

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"Мы на контакте с белорусскими властями и сегодня достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра (14 августа - УНИАН) оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно быстрому транзиту в Украину ", - сказал он, не став называть фамилию задержанного.

Он пояснил, что очень сложно устанавливать местонахождение задержанных, сложно получить возможность для посещения граждан, "всем нашим гражданам мы будем оказывать правовую помощь".

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Автор: Юрий Годован

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