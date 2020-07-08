В Украине хотят привлечь в вузы как можно больше абитуриентов с оккупированных территорий

Цель промокампании - привлечь как можно больше абитуриентов из Крыма и Донбасса в украинские заведения высшего и профессионального предвысшего образования.

Министерство образования и науки совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий запускают кампанию о программе упрощенного поступления в вузы для жителей временно оккупированных территорий "Тебя здесь ждут".

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки

Цель кампании - привлечь как можно больше абитуриентов из Крыма и Донбасса в украинские заведения высшего и профессионального предвысшего образования.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские учебные заведения без сдачи ВНО. Для поступления им нужно сдать ГПА по украинскому языку и истории Украины и третий вступительный экзамен (или творческий конкурс), который зависит от выбранной специальности. Программа упрощенного вступления успешно действует уже шестой год подряд, и в этом году жители временно оккупированных территорий могут поступать на льготных условиях в заведения образования по всей Украине.

Все детали об условиях поступления и информацию о ЗВО теперь можно найти на сайте программы www.vstup-prosto.com.

Кроме сайта, запускается и масштабная промокампания, которая имеет целью привлечь внимание абитуриентов временно оккупированных территорий: созданы видеоролики и наружная реклама программы упрощенного поступления.

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"Благодаря образовательным центрам созданы все условия для комфортного поступления, и жители временно оккупированных территорий должны об этом знать. Для них это шанс получить качественное образование и реализовать себя в будущем", - отметили в МОН.

Также напоминается, что поступающим с ВОТ необязательно иметь украинский паспорт и украинский документ об образовании. Так же необязательно сдавать ВНО. Нужно только выбрать специальность и учебное заведение и обратиться в соответствующий образовательный центр.

Абитуриенты желающие принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявления и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах: поступающие из Крыма - не позднее 20 августа; поступающие с Донбасса - не позднее 22 августа.

Те, кто не успеет этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

Как сообщал УНИАН, вступительная кампания в Украине стартует 1 августа.

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