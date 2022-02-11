"Авторитет" попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

"Вора в законе" по прозвищу Нукри Гальский из санкционного списка СНБО принудительно выдворили из Украины.

Как сообщается в Telegram-канале МВД, "авторитет" попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

Отмечается, что оперативники получили информацию, что 34-летний Нукри Гальский прибыл в Киев.

Он находится в перечне субъектов повышенного преступного влияния, которые попали в санкционный список СНБО.

"Полицейские установили его место пребывания. С целью недопущения распространения им преступного воздействия провели мероприятия для задержания "вора в законе" и доставили в Государственную миграционную службу Украины. Ночью 10 февраля гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года", - сообщили в МВД.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2021 года Украина выдворила из страны российских "вора в законе" Миндию Гальского и 42-летнего "авторитета", осужденного в России за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Обоим гражданам России въезд в Украину запрещен на пять лет.

Также напомним, что 14 мая 2021 года СНБО ввел полный набор санкций, которые можно применить к физическим лицам, против 557 "воров в законе". Из них 542 – это граждане иностранных стран и 15 - граждане Украины.

Кроме того, СНБО применил санкции против 111 так называемых "криминальных авторитетов".

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