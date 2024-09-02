Лидеры государств посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья.

Президент Украины Владимир Зеленский показал реалии жизни в прифронтовом Запорожье премьер-министру Нидерландов Дику Схоофу. Об этом президент Украины сообщил в Telegram.

"Запорожье. Вместе с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений города. Пообщались с учениками, поздравили с первым учебным днем этого года", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что гордится украинскими школьниками.

"Гордимся нашими школьниками-героями, которые в Украине, несмотря ни на что, учатся, борются. Спасибо вам за такую любовь к Украине!", - заявил Зеленский.

Как отмечает пресс-служба президента Украины, Зеленский и Схооф пообщались с учениками 1-го и 11-го классов. По словам директора заведения, в этом году здесь будут учиться 76 первоклассников и четыре 11-х класса.

Премьер-министр Нидерландов отметил, что очень важно оставаться в Украине, учиться и развиваться здесь.

"Мы понимаем, насколько это стрессовые условия, насколько вам непросто. Но, пожалуйста, делайте это. Нидерланды остаются с Украиной, остаются с вами экономически, политически, финансово, милитаристски - во всех смыслах", - сказал он.

Также, Схооф подарил ученикам несколько известных в Нидерландах книг, переведенных на украинский язык.

Во время встречи ученики спросили у Зеленского, какой он видит Украину через 10 лет, и что надо делать уже сейчас ради приближения будущего.

Сначала президент сказал, что сейчас детям наиболее важно учиться.

"Я не заглядываю, как будет через 10 лет, как будет в Украине. Я буду счастлив, и я уверен, что мы увидим нашу страну мирной как можно раньше. И, конечно, для этого нам нужно объединить всех наших украинцев, которые сейчас в Украине или за рубежом из-за войны и так далее. Итак, очень важно быть вместе", - сказал Зеленаький.

Президент выразил убеждение, что Украина будет безопасной страной, а также станет членом Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Я в этом уверен. Так или иначе, мы делаем все возможное, чтобы эти цели были достигнуты как можно быстрее. И счастливы, конечно, через 10 лет", - подчеркнул Зеленский.

Нидерланды помогают Украине

Как сообщал УНИАН, Нидерланды не ограничивают использование Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе и в воздушном пространстве России. В частности, Нидерланды не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16.

Также мы рассказывали, что Нидерланды покупают для Украины мобильные радары для обнаружения дронов. Мобильность радаров дает возможность непрерывно выявлять дроны противника, а затем выводить их из строя, отметили в Минобороны Украины.

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