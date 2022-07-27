"Солевые прииски" находятся в хозяйственной зоне нацпарка и поэтому местным жителям там быть можно.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) из-за засухи появились "залежи" соли, которую собирают люди.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник парка доктор биологических наук Иван Русев.

"Природа чувствует на себе человеческую небрежность и жестокость. Рассвет, на Черном море штиль. На лиманах тоже. А на некоторых маленьких лиманах нашего парка – полный штиль. Там уже совсем нет воды и очень хорошо сформировалась самосадочная соль. Местные жители и гости уже собрали и запаслись солью впрок", - написал Русев.

По его словам, эти "солевые прииски" находятся в хозяйственной зоне нацпарка и поэтому местным жителям там быть можно (кроме участков вдоль моря, которые запрещены для посещения на период военного положения).

Сейчас такую соль в пределах нацпарка можно увидеть и насобирать на лиманах Малошаганский, Магалевский, Мартаза, Будури, Карачаус, Курудиол, Соленый.

Заповедник "Тузловские лиманы": что известно

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь -27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Как сообщал УНИАН, остановка из-за боевых действий предприятия-монополиста "Артемсоли" привела к дефициту соли в Украине. В Одесской области предлагают начать разработку других месторождений.