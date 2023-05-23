Группа Метинвест присоединилась к проекту восстановления исторического дома в центре Запорожья, который пострадал от вражеского ракетного удара, и направила на это 50 миллионов гривень. Восстановление дома начнется 29 мая 2023 года: сейчас продолжается организация строительной площадки.

В рамках восстановления планируется обустройство части новых фундаментов, восстановление надежных опорных конструкций, перекрытий, инженерных сетей и крыши. Особое внимание уделят реставрации всех архитектурных элементов фасада с сохранением первоначального исторического облика. Финальным этапом проекта станет благоустройство придомовой территории.

"Компания Метинвест верит в победу Украины и присоединяется к восстановлению страны уже сейчас. Мы присоединяемся к важному проекту по восстановлению знакового для запорожцев здания и выдающегося архитектурного памятника – жилого дома на проспекте Соборном, который был изуродован в результате массированной ракетной атаки на Запорожье. Сейчас этот дом олицетворяет собой острое напоминание о разрушительной силе войны, однако синергия усилий власти и ответственного бизнеса докажет, что единство и созидание имеют большую силу", – отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

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Проект реконструкции происходит по поручению президента Владимира Зеленского, при содействии Запорожской областной военной администрации и Запорожского городского совета в партнерстве с группой Метинвест и комбинатом "Запорожсталь".

Напомним, 6 октября 2022 года российскими войсками был нанесен ракетный удар по центру Запорожья. В результате вражеских обстрелов разрушений потерпел многоквартирный дом по адресу проспект Соборный, 151: разрушены два подъезда, в которых располагались 24 квартиры.

Дом по проспекту Соборному был построен по заказу комбината "Запорожсталь" и введен в эксплуатацию в 1955 году. Он является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, и вместе с другими домами создает архитектурный ансамбль одной из главных площадей Запорожья.