Законопроект подал Народный депутат Украины Максим Бужанский.

В Верховную Раду Украины подан проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления предотвращения и противодействия антисемитизму" (№13001 от 05.02.2025).

Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила Объединенная еврейская община Украины в Telegram.

Целью этого законопроекта является приведение законодательства Украины в соответствие с актами права Европейского Союза, а также усиление борьбы с такими негативными явлениями как национальная, расовая или религиозная вражда и ненависть, антисемитизм.

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Так, законопроект предусматривает два нововведения:

дополнение статьи 212-3 "Нарушение права на информацию и права на обращение" Кодекса Украины об административных правонарушениях специальной нормой, которой устанавливается ответственность за нарушение Закона Украины "Об обращениях граждан" по мотивам национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, антисемитизма;

дополнение Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" новой статьей, которой определяются полномочия Уполномоченного по предотвращению и противодействию антисемитизму. В секретариате Уполномоченного будет создано отдельное структурное подразделение по вопросам контроля в сфере предотвращения и противодействия антисемитизму.

Законопроект подал Народный депутат Украины Максим Бужанский. Он является автором Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который был принят в 2021 году.

Объединенная еврейская община Украины поддерживает инициативу по согласованию украинского законодательства с европейской стратегией борьбы с антисемитизмом путем наделения Офиса Уполномоченного указанными функциями с созданием соответствующего подразделения.

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