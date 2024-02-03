По словам главного государственного санитарного врача, эпидпорог превышен в трех областях.

В трех областях Украины сейчас превышено эпидемический порог. В то же время введение карантинных мер пока не прогнозируется. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

По его словам, сейчас эпидемический порог превышен в трех областях - Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой. При этом увеличение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях. В то же время в других регионах страны по состоянию на 31 января сохраняется неэпидемический уровень.

Как сказал врач, из-за циркуляции вирусов гриппа А и В в 22 регионах страны сейчас наблюдается рост заболеваемости ОРВИ среди детей до 17 лет. По его прогнозам, к апрелю вирус гриппа будет преобладать над инфекцией COVID-19.

Видео дня

"В случае осложнения эпидситуации в той или иной общине, областные комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций имеют право локально прибегнуть к мерам, направленным на снижение риска и распространения эпидемии. Меры могут включать введение масочного режима, социального дистанцирования, соблюдение требований личной гигиены, температурного режима, отмену массовых мероприятий до нормализации ситуации и т.д.", - уточнил Кузин.

Он подчеркнул, что на сегодня введение более жестких карантинных мер, в частности, в виде карантина в школах по всей Украине, не прогнозируется.

"Такие меры, как карантины или продление каникул, сейчас внедряются в тех регионах страны, где есть резкий рост заболеваемости ОРВИ или превышение эпидемического порога", - добавил он.

Эпидемическая ситуация в Украине - последние новости

В Украине грипп и COVID набирают обороты. Так, в трех областях из-за увеличения случаев заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 зафиксировано превышение эпидемического порога.

Ранее УНИАН сообщал, что главный санврач ответил, закроют ли школы на карантин. По словам Игоря Кузина, сейчас в большей части Украины циркулируют одновременно вирусы гриппа А и Б.

Вас также могут заинтересовать новости: