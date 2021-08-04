В спецслужбе заявили, что Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине

В Службе безопасности Украины объяснили, почему не пустили в нашу страну заместителя председателя "Белорусского дома в Украине" Родиона Батулина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

В СБУ рассказали, что запрет на въезд Батулину вынесли 23 июля на основе того, что он может представлять угрозу нацбезопасности.

Руководитель пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко пояснил: "Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями".

Ранее сегодня, 4 августа, "Белорусский дом в Украине" в Telegram сообщил, что Батулину запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

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По словам активистов, запрет на въезд в Украину Родиону Батулину выдала Служба безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, главу общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Автор: Дмитрий Хилюк