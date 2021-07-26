Мероприятие было приурочено к 15-летию компании "Метинвест" и 30-летию независимости Украины.

В Кривом Роге на территории Северного горно-обогатительного комбината компании "Метинвест" 23 июля 2021 года восемь сильнейших людей Украины установили национальный рекорд по перетягиванию грузового самосвала.

Мероприятие состоялось на площадке горно-транспортного цеха №1 Северного ГОКа и было приурочен к 15-летию компании "Метинвест", сообщает krivbass.city.

"Это мероприятие приурочили сразу к трем значимым датам – 15-летию компании "Метинвест", 30-летию независимости Украины и нашему профессиональному празднику – Дню металлурга и горняка. Очень знаково, что на этой площадке собрались люди действительно сильные духом. Мы находимся на Северном комбинате, а профессия горняков – не для всех, выдерживают только самые сильные и надежные. Поэтому наши горняцкие рекорды очень похожи на рекорды тяжелоатлетов. Хочу пожелать нам всем новых трудовых побед и достижений, а нашим гостям – нового национального рекорда!", – отметил генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков, приветствуя участников и зрителей мероприятия.

В команду рекордсменов вошли 8 стронгменов из разных городов Украины, среди них трое из Кривого Рога: Сергей Конюшок, Александр Лашин, Роман Сирманов, Богдан Ксенчук, Виталий Бондаренко, Виталий Герасимов, Денис Дубровский и Сергей Пономарев. Тогда как главным рефери рекорда стал заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира-2004" Василий Вирастюк.

"Я представляю наш город, как один из участников команды стронгменов, которые будут устанавливать национальный рекорд. Мне очень приятно, что рекорд состоится именно в Кривом Роге. До этого у меня был опыт в перетягивании фур весом 8 тонн. С таким весом и с такой техникой, как сейчас, я встречаюсь впервые", – прокомментировал уроженец Кривого Рога, стронгмен Виталий Бондаренко.

Сначала атлеты потренировались перетаскивать пустой самосвал Caterpillar весом 156 тонн, к которому привязали так называемое дышло и специальную упряжку для четырех пар тяжелоатлетов. Все они по лестнице, перебирая ногами и руками, тянули за собой самосвал.

После двух попыток в качестве разминки атлеты перешли непосредственно к установлению рекорда. Самосвал загрузили рудой, после чего его общий вес достиг 293 тонны. В итоге атлеты преодолели расстояние в 44 см за 53,78 секунд, таким образом установив новый рекорд Украины. Прошлый рекорд был установлен в Горишних Плавнях в 2021 году. Тогда атлеты перетащили самосвал весом 240 тонн.

"Я думаю все смогли увидеть, что это очень трудно. Мы не ставили целью протянуть самосвал на 5, 15 или 20 метров, наша задача была сдвинуть его с места, и мы это сделали", – подытожил главный судья рекорда Василий Вирастюк.

Также Федерация стронгменов Украины планирует подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

"Надеемся, это будет рекорд Украины. Также мы обязательно будем подавать заявку в оргкомитет Книги рекордов Гиннесса. На мероприятии присутствует аффилированное представительство книги рекордов Украины, которое должно подавать всю фиксацию в Книгу рекордов Гиннесса. Мы надеемся, что это достижение войдет в мировую историю", – в свою очередь прокомментировал президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок.

В то же время уже известно, что атлеты не планируют останавливаться на этом рекорде. В День Независимости Украины 24 августа стронгмены постараются установить новый рекорд, протянув самолет "Мрия" в составе 8 спортсменов.

Автор: Иван Бойко