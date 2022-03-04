Ограничение будет действовать с 4 по 5 марта

Комендантский час по всей Киевской области продлили. Ограничение будет действовать с 4 по 5 марта с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщает глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram

Он призвал жителей области не выходить на улицы и в другие общественные места. При этом он указал, что передвигаться можно при крайней необходимости и только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности.

"Мы продолжаем защищать Киевскую область. В некоторых направлениях идут тяжелые бои. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Он необходим в первую очередь для безопасности жителей региона", - подчеркнул Кулеба.