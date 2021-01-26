В Киеве из-за сильного ветра приспустят главный флаг Украины на флагштоке, установленный на Печерске.
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
«Наблюдаем ухудшение погодных условий - сила ветра местами достигает 15-20 метров в секунду. В связи с этим уже объявлен первый уровень опасности. Поэтому, чтобы флаг не был поврежден, его приспустят на время непогоды», - пояснил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.
Отмечается, что полотнище приспустят на 10 метров, чего будет достаточно, чтобы уберечь его от повреждений.
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После улучшения погоды флаг вернут на место.
Также в КГГА отметили, что сооружение флагштока является самым большим в Украине.
Главный флаг страны
22 августа 2020 года Киевский городской голова Виталий Кличко на печерских холмах открыл мемориал, где был поднят самый большой государственный флаг Украины.
В церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса, спортсмены и культурные деятели, ветераны АТО, общественные деятели.
Высота флагштока - около 90 метров, размеры полотнища - 16 на 24 метра.
Проект по установке флагштока и флага реализован на средства меценатов.
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