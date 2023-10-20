Речь идет об исторических зданиях, которые теряют свою культурную ценность.

В Киеве хотят повысить размеры штрафов за балконы, террасы и другие достройки. Речь идет об исторических зданиях.

Об этом сообщила глава Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева, сообщает Liga.net. По ее словам, сначала владельцу помещения выносят распоряжение, если он его не выполняет – налагают штраф.

Штраф для физического лица составляет 1700 грн., для юридического лица – от 17 000 до 170 000 грн.

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"Однако, мы же понимаем, что в разрезе убытков, нанесенных городу, это очень мало, ведь мы теряем памятник. Поэтому сейчас мы прорабатываем изменения в законодательство об охране культурного наследия, где должно быть (если парламент проголосует - УНИАН) увеличены суммы штрафов", - отметила чиновница.

По ее словам, в 2017 году Советом Европы была принята Никосийская конвенция, регулирующая уголовную ответственность за уничтожение памятников. Конвенция вступит в силу, если ее ратифицируют пять стран, три из которых являются европейскими. Украина также среди подписантов Конвенции, однако до сих пор ее не ратифицировала.

"Мы обращаемся к Верховной Раде, чтобы конвенция была ратифицирована Украиной. Тогда мы сможем внести в Уголовный кодекс такие статьи, которые будут означать неотвратимость наказания за уничтожение памятников", - отмечает Соловьева.

Скандальные пристройки

Напомним, ранее жительница города Нововолынск, что на Волыни, достроила в многоэтажке полдома, чтобы расширить свою двухкомнатную квартиру. При этом хозяйка квартиры отказывается платить за квадратные метры.

Строительство велось еще в 1997-м, поэтому хозяйка квартиры не понимает, почему допроектирование стало поперек горла голове ОСМД только сейчас.

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