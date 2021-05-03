В Берегово неустановленные лица расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения, полиция открыла производство.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, листовки появились 2 мая на нескольких жилых домах.
Следователи полиции квалифицировали такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Вместе с тем, как сообщает портал «Закарпатье онлайн», вчера в Берегово появились листовки провокационного содержания, выполненные якобы украинскими националистами - на сине-желтом фоне, с использованием радикальных формулировок.
«Однако, как и во многих предыдущих случаях, определенные детали выдают неукраинских авторов этой провокации — слово "УКРАЇНСЬКОЇ" написано с ошибками, которые мог допустить автор-неукраинец - "УКРАЇНЬСКОЇ"», - говорится в сообщении.
Также на портале размещено фото этих листовок.
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