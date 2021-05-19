Похороны состоятся на Лычаковском кладбище 20 мая.

Умер главный дирижер Львовской национальной оперы Михаил Михайлович Дутчак. Он был 1953 года рождения.

Об этом сообщается на странице оперы в Facebook.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Михаила Михайловича Дутчака (1953-2021) - многолетнего главного дирижера Львовской национальной оперы, народного артиста Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что маэстро отдал театру 45 лет своей жизни.

Парастас и чин похорон состоится 20 мая в 10:00 в церкви Пресвятой Богородицы ПЦУ в с. Малехови, прощание в фойе Львовской национальной оперы – с 13:00 до 14:00, похороны - на Лычаковском кладбище в 15:00.

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Автор: Денис Прядко