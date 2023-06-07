Объем инвестиций на эти два проекта составил 4 миллиона гривен.

В рамках благотворительной инициативы "Лига тепла" представители украинского бизнеса совместно оборудовали две родильные больницы в Ахтырке (Сумская область) и Боярке (Киевская область) современным оборудованием, что обеспечит безопасность матерей и младенцев от риска блэкаутов.

Директор по корпоративному управлению и контролю компании Vodafone Украина, которая инициировала этот проект, Ольга Дейнега объяснила, что инициатива была ответом на угрозу отсутствия тепла зимой из-за разрушения инфраструктуры агрессором.

"Перебои с электричеством и теплоснабжением побудили нас искать альтернативу привычным решениям и в то же время заставили посмотреть на неожиданную проблему более широко. Мы всегда на стороне инноваций и высокотехнологичных подходов. И этот проект не стал исключением. Использование альтернативных технологий отопления, работающих на возобновляемых источниках энергии, во многих странах мира уже достаточно широко применяется, и я верю, что этот подход станет нормой в Украине", - отметила Дейнега.

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К "Лиге тепла" в Боярке присоединились компания "Хуавей Украина", "ПриватБанк" и холдинг "Energame". Каждый из них перечислил 20 000 евро, которые были использованы для подготовки проекта, покупки необходимого оборудования и его установки в больнице. За время существования "Лига тепла" собрала более 4 миллионов гривен.

"Этот проект направлен на комфорт для матерей и новорожденных. А также это пример того, какими энергоэффективными могут быть больницы. В целом, такое социально ответственное инвестирование - это о будущем, которое рождается здесь и сейчас", - рассказал управляющий директор "Хуавей Украина" Ло Бинь.

Основным принципом проекта является применение современных решений, которые позволяют значительно повысить энергонезависимость родильных больниц. Таким образом, заведения-участники проекта приобщаются к современному мировому тренду перехода на безуглеродную энергетику.

В частности, техническое решение, примененное в Боярской больнице, предусматривает использование тепловых насосов, которые с помощью теплообменников собирают тепловую энергию из воздуха и подают ее в помещение. Так происходит обогрев помещений зимой, или кондиционирование летом. К тому же, система почти не зависит от энергоснабжения – достаточно энергии простейшего генератора, что в условиях частых перебоев с электричеством является особенно полезным аргументом в пользу данного решения.

Как рассказал главный врач модернизированной родильной больницы в городе Боярка Владимир Пляцек, благодаря новому оборудованию процесс пребывания матерей и новорожденных в больнице станет значительно комфортнее. А это важно, ведь в мирное время в этом заведении рождалось около 1200 младенцев в год.

"Для новорожденных очень критическое соблюдение температурного режима, они не должны переохлаждаться. В условиях блэкаутов нам это делать было очень трудно. Теперь, когда у нас есть новое оборудование, работающее на альтернативных источниках энергии, мы значительно больше защищены от блэкаутов, но, конечно, лучше бы, чтобы их не было вообще", - пояснил Пляцек.

Над проектом продолжает работать команда компании Vodafone Украина, осуществляющая администрирование инициативы, и призывает всех неравнодушных граждан и социально ответственный бизнес приобщаться к "Лиге тепла", ведь это бессрочный челлендж для помощи небольшим роддомам Украины.

"Мы призываем всех, кто хочет присоединиться к инициативе, не мешкать и уже сейчас присоединяться. Чем больше будет инвесторов, тем большее количество роддомов мы сможем помочь государству подготовить к зиме. Челлендж продолжается!" - подчеркнула директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина Ольга Дейнега.

Справка. Партнером инициативы выступает благотворительный фонд "Твоя опора", который является одним из крупнейших фондов Украины. От него также можно профинансировать самостоятельно-через собственноручно выбранный фонд или подрядчика. Для присоединения к инициативе нужно заполнить заявку на https://www.ligatepla.com.ua/