Лынив не отправится на территорию страны-агрессора, пока идет война.

Всемирно известная украинская дирижер Оксана Лынив рассказала, какое у нее есть табу. Оказалось, артистка имеет принципиальную позицию по отношению к России.

Об этом она рассказала изданию "НВ".

Так, Оксана Лынив, по версии журнала "НВ", вошла в пятерку украинских женщин, которые меняют мир. Дирижер основала Международный фестиваль классической музыки, там она также выступает в роли художественного руководителя. Общаясь с журналистами издания, артистка рассказала о своем табу.

У Лынив спросили, что бы она никогда не сделала или что она считает своим главным запретом. Оказалось, единственное табу для дирижера - выступления в РФ.

"Не буду дирижировать в России, пока продолжается российско-украинская война", - сказала Лынив, отвечая на вопрос о табу.

Читайте такжеВ Минобороны заверили, что уже не проигрывают информационную войну России (видео)Дирижер призналась, что любит музыку с детства. Лынив любит свое дело и даже не представляет своей жизни без концертных залов и партитур. Также артистка мудро относится к своим поражениям и считает, что они превращаются в препятствия, которые нужно преодолевать.

Что известно о дирижере Оксане Лынив

Оксана Лынив родилась 6 января 1978 года в городе Броды Львовской области в семье музыкантов.

Она входит в тройку лучших дирижеров современности.

За свою карьеру Лынив работала в оперных театрах Одессы, Франкфурта, Баварской государственной опере. Сейчас она взяла на себя роль главного дирижера оперы и филармонического оркестра в австрийском Граце, став первой женщиной на этом посту.

В 2017 году основала Украинский молодежный симфонический оркестр.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Оксана Лынив вошла в историю Байройтского фестиваля в Германии. Она стала первой женщиной-дирижером за всю 145-летнюю историю оперного фестиваля.

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Автор: Полина Кузенко