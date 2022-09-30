На юге Украины после проведения псевдореферендумов относительно вхождения захваченных территорий в состав РФ, оккупанты притихли, а высшее руководство врага растеряно и не знает, что делать дальше.
Об этом начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.
"После проведения своих референдумов они затихли. Видимо, не могут осознать, что дальше делать с этими результатами. Потому что даже на высшем уровне оккупационного руководства есть определенная растерянность. Они не совсем понимают, что дает им этот референдум", - сказала она.
По словам Гуменюк, оккупанты просто выполнили указания, но видят, что это не останавливает Силы обороны Украины, которые продолжают свою работу и существенно продвигаются.
Пресс-секретарь отметила, что оккупанты имеют проблемы с логистикой, взрываются центры управления, и из-за этого они не могут подтянуть резервы.
По словам Гуменюк, россияне пытаются отремонтировать Антоновский мост и каховскую переправу, но ВСУ огневым контролем останавливают эти попытки.
Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины - что известно
Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.
Страны Запада заявили, что не признают результаты этих голосований" и введут санкции.
По данным Генштаба ВСУ, захватчики на оккупированных территориях угрожают украинцам в случае отказа от российских паспортов увольнениями с работы и выселением.
Впоследствии Владимир Путин издал так называемые "указы" о якобы "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей, которые являются неотъемлемой частью территории Украины.