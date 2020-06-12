Суд отказал адвокатам Стерненко в отводе прокурора Бозовуляка

Заседание суда продолжается.

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов общественного активиста Сергея Стерненка об отводе прокурора Николая Бозовуляка.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание суда продолжается.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня около 300 человек пришли поддержать Стерненка в Шевченковский районный суд Киева, который рассматривает ходатайство следователя СБУ об избрании ему меры пресечения.

Защита повторно заявила отвод судье Бугилю - суд отказал.

Адвокаты Стерненко заявили об отводе прокурору Бозовуляку якобы из-за его предвзятости.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

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