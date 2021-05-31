Стерненко признали виновным по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием.

Одесский апелляционный суд признал активиста Сергея Стерненко виновным по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«146 статью по мне и Демчуку оставляют, хотя сроки давности по привлечению по ней прошли. Это обвинение основывается исключительно на показаниях «потерпевшего», которые этим же судом были признаны противоречивыми», - говорится в сообщении.

Незаконное лишение свободы или похищение человека - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

"По ч. 1 ст. 263 УК меня также признают виновным. То есть стартовый шумовой пистолет суд считает огнестрельным оружием. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет», - прокомментировал Стерненко.

Затем в Facebook Стерненко уточнил, что часть 1 статьи 263 ему оставили не за стартовый пистолет, а за 1 патрон 5.45 калибра.

Часть 1 ст. 263 - запрет на «ношение, хранение, приобретение, передачи или сбыта огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Таким образом, Стерненко приговорили к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условно.

Напомним, перед этим Одесский апелляционный суд оправдал Стерненко по статье 187 УК Украины (разбойное нападение).

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Суд над Стерненко

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и другому фигуранту дела о похищении участника антимайдана Сергея Щербича - Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст.146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО. 7 апреля Одесский апелляционный суд изменил им меры с содержания под стражей на круглосуточные домашние аресты.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку. 16 апреля началось рассмотрение апелляции на приговор.

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Автор: Денис Прядко