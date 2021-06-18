МВД и Кабмин внесли на рассмотрение Совета нацбезопасности представление в отношении 12 человек, находящихся в статусе "криминальных авторитетов" и "лидеров преступных группировок".

Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил проверить внесение трех человек в утвержденный в мае санкционный список "криминальных авторитетов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после сегодняшнего заседания СНБО.

Он отметил, что сегодня Министерство внутренних дел и Кабмин внесли на рассмотрение СНБО представление в отношении 12 человек, которые состоят в статусе "криминальных авторитетов" и лидеров "преступных группировок".

"Я обращаю внимание, что после первого решения СНБО было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в этот список не совсем корректно", - отметил он.

Читайте такжеВо Львове задержали "авторитета" из Мукачево: подозревают в убийствеПо словам Данилова, учитывая это, сегодня СНБО дал поручение сделать дополнительную проверку наличия в этих списках трех человек.

Санкции против "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

14 мая СНБО ввела полный набор санкций, которые можно применить к физическим лицам, против 557 "воров в законе". Из них 542 - это граждане иностранных государств и 15 - граждане Украины.

Кроме того, СНБО применила санкции к 111 так называемых "криминальным авторитетам".

По состоянию на 4 июня из Украины выслали 34 "воров в законе" и 69 "криминальных авторитетов" из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны.

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Автор: Антонина Доломанжи