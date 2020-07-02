В Минздраве объяснили, почему в Украине нет ежедневной статистики смертности населения

По словам Ляшко, из-за пандемии в Украине ежедневно отслеживают смертность от пневмонии.

Министерство здравоохранения и Государственная служба статистики не имеют информации относительно суточной общей смертности по Украине, и ввести "оперативный сбор" данных технически невозможно.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик По Живому", пишет ТСН.

По его словам, распорядителем соответствующих данных является Государственная служба статистики, которая предоставляет информацию о смертности раз в месяц.

"В сегодняшних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически. Это система, которая работает и предусматривает внесение в базу. Поднять систему снизу на национальный уровень, верифицировать ее - Государственная служба статистики дает нам на 20 число этого месяца (статистику, - УНИАН) за предыдущий месяц. То есть информация за апрель у нас есть в мае после 20 числа", - пояснил чиновник.

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По его словам, вопрос смертности проходит через регистрационную службу, а каждый летальный случай должен быть подтвержден судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом.

"Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее публикует Государственная служба статистики. Мы также берем оттуда информацию, которой пользуемся, в том числе, и когда сравниваем динамику", - добавил главный санврач.

В то же время, отметил Ляшко, на фоне пандемии COVID-19 в Украине ежедневно отслеживают количество летальных исходов среди пациентов с пневмонией.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИНЗДРАВЕ назвали показатель летальности от коронавируса в Украине.

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