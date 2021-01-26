По словам бывшего украинского военнослужащего, ветерана войны на Донбассе Александра Грамарчука, во время общения украинский солдат "слил" врагу секретную информацию.

Солдат-срочник Вооруженных сил Украины устроил в соцсети TikTok видеочат, к которому присоединились террористы "ДНР".

О скандальном факте сообщил на своей странице в Facebook бывший украинский военнослужащий, ветеран войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

По его словам, инцидент произошел в воинской части Воздушных сил ВСУ города Купянск Харьковской области. Сам же солдат родом из Славгорода Днепропетровской области.

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Также отмечается, что во время общения украинский солдат «слил» врагу секретную информацию и назвал россиян "братским народом".

"Просто сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. Утром уже посмотреть будет невозможно. Мальчик рассказывает о "братский народ" и "войне олигархов". Разбирайтесь теперь. А вот противник в курсе, когда станцию включают в Купянске. Вот, где ценность инфы", – возмутился защитник.

Скандал вокруг блогерши di.rubens: что известно

Блогер из Киева di.rubens назвала Россию любимой страной. На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.

После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.

Затем юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.

20 января девушка решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица" за публикацию скандального ролика с ее участием.

Блогерша утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной". "В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", – заявляла di.rubens.

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Автор: Денис Прядко