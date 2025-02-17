Во Львове к таким мерам решили пока не прибегать.

Во Львовской области из-за резкого роста случаев ОРВИ учреждения общего среднего образования переводят на дистанционное обучение с 18 февраля - на 11 дней.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, ссылаясь на решение Комиссии областной администрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что за прошедшую неделю в области зафиксировали более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это означает, что уровень заболеваемости очень высокий.

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Кроме того, вводят "масочный режим" в больницах, ограничили посещение пациентов и запретили массовые мероприятия в помещениях.

В то же время в Департаменте образования и культуры Львовского городского совета сегодня заявили, что ни в одной школе Львова карантин из-за заболеваемости учащихся не введен и в ближайшее время таких ограничений вводить не планируют.

По словам директора департамента Андрея Закалюка, по состоянию на сегодня в школах отсутствуют около 18% учащихся, из них только 15% - из-за заболеваемости. Он отметил, что не видит необходимости вводить карантинные ограничения в школах города.

Закалюк добавил, что львовские школы имеют автономию, поэтому при необходимости могут перевести один или несколько классов на дистанционное обучение.

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Украине

12 февраля в Министерстве здравоохранения заявили, что в пяти областях из-за роста заболеваемости ОРВИ зафиксировано превышение эпидпорога. Поэтому в этих регионах или отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические мероприятия - так называемый "локальный карантин". В частности речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях.

Отмечается, что превышение эпидпорога зафиксировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

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