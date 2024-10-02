Известны случаи, когда военно-врачебная комиссия Украины получает жалобы в свой адрес.

Все военнообязанные граждане Украины обязаны пройти ВВК, чтобы определить степень пригодности к службе. С 4 мая 2024 года были внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. УНИАН расскажет, как определяют степень годности и как при необходимости опросить решение ВВК.

Кто не пригоден к мобилизации - официальные данные

Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины регулируют порядок проведения ВВК и определения степени годности военнообязанного к службе. Согласно данным на сайте Верховной Рады, ВВК может поставить не только статус "не годен к военной службе", но и любой другой:

к военной службе с исключением с воинского учета;

к военной службе по контракту;

для подготовки к участию в МО;

к участию в МО;

к службе (работе) в национальном персонале;

к обучению в ВУЗах;

к службе на подводных лодках, надводных кораблях, морской пехоте ВМС Вооруженных Сил Украины, морской пехоте, Десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, водолазом, водолазом-глубоководником, акванавтом, подразделениях специального назначения;

к обучению в учебной части по специальности водолаза, водолаза-глубоководника, акванавта;

к подводному вождению танков;

к работе с ИИИ, КРП, источниками ЭМП, микроорганизмами I-II групп патогенности, особо опасными инфекционными болезнями;

к службе в военном резерве (при этом постановление о годности к военной службе не принимается);

к службе на подводных лодках, годен к службе на надводных кораблях (при этом постановление о годности к военной службе не принимается);

к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев (постановление принимается во время действия военного положения);

к дальнейшему прохождению сборов (постановление принимается в отношении призванных на сборы военнообязанных, резервистов).

Заключение ВВК "Не годен к военной службе с повторным осмотром через 6-12 месяцев" принимается во время действия военного положения на основании статей 2б, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 76б, 77б, 81 Расписания болезней в случаях, когда для восстановления годности к военной службе требуется срок от 6 до 12 календарных месяцев.

Видео дня

Кроме того, ВВК может вынести решение о полной или временной непригодности военного вследствие получения травмы, увечья или контузии при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины или когда имеющееся заболевание за указанный период службы достигло такого развития, что приводит к непригодности (в том числе и временной) к военной службе.

Как обжаловать решение ВВК - советы юристов

Адвокаты Мельник Руслан и Камышев Евгений советуют сразу обращаться в высшую ВВК, писать заявление на перекомиссию и подавать его в высший орган - центральную ВВК (ЦВЛК).

Согласно ст 17 Закона Украины "Об обращениях граждан", жалоба на решение, которое обжаловалось, может быть подана в орган или должностному лицу высшего уровня в течение одного года с момента его принятия, но не позднее одного месяца со времени ознакомления гражданина с принятым решением. Жалобы, поданные с нарушением указанного срока, не рассматриваются.

В Положениях о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины указано, что в случае признания штатной ВВК заявления или жалобы о пересмотре (отмены, отмены) постановления ВВК обоснованной, ВВК штатной ВВК пересматривает обжалуемое постановление ВВК или принимает решение о направлении на контрольное обследование и медицинский осмотр ВВК. Такое решение является обязательным к исполнению и должно быть реализовано не позднее чем в месячный срок с даты принятия.

Спорные вопросы, связанные с несогласием призывника с выводами врачей, привлекаемых к медицинскому осмотру призывников, вопросах контроля за объективностью выводов врачей по решению штатной ВВК могут решаться путем направления призывника на контрольное обследование в учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны Украины, но это должно быть другое учреждение здравоохранения, чем то, в котором проводился медицинский осмотр ВВК, постановление которой оспаривается.

Вас также могут заинтересовать новости: